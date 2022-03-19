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اتحاد الكرة يؤكد: ماضون نحو عودة المباريات الدولية للعراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-19 | 17:36

اتحاد الكرة يؤكد: ماضون نحو عودة المباريات الدولية للعراق

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أكد عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، اليوم السبت، المضي نحو عودةِ المبارياتِ الدولية للعراق، فيما أشار إلى رئيس مجلس الوزراء داعم لتوجهات رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
وقال بحر العلوم، بحسب بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، داعمٌ بقوة للإجراءات القانونيّة التي يتخذها الاتحاد بتقديم الشكوى في محكمةِ الكاس لاسترداد حق العراق باللعب في أرضه بعد نقل مباراةِ منتخبنا الوطني والإمارات الى ".

وأضافَ: "أما بخصوص ما تم تداوله على لساني بعدم تقديم شكوى فهذا كلام عارٍ عن الصحة وان رئيس الوزراء لعب دوراً محورياً مع وزير الشباب والرياضة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشدداً على ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، ماضٍ قدماً نحو عودةِ المبارياتِ الدولية للعراق بعد قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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