اتحاد الكرة يؤكد: ماضون نحو عودة المباريات الدولية للعراق

أكد عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، اليوم السبت، المضي نحو عودةِ المبارياتِ الدولية للعراق، فيما أشار إلى رئيس مجلس الوزراء داعم لتوجهات رفع الحظر عن الملاعب العراقية.







وأضافَ: "أما بخصوص ما تم تداوله على لساني بعدم تقديم شكوى فهذا كلام عارٍ عن الصحة وان رئيس الوزراء لعب دوراً محورياً مع وزير الشباب والرياضة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشدداً على ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، ماضٍ قدماً نحو عودةِ المبارياتِ الدولية للعراق بعد قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا". وقال بحر العلوم، بحسب بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، داعمٌ بقوة للإجراءات القانونيّة التي يتخذها الاتحاد بتقديم الشكوى في محكمةِ الكاس لاسترداد حق العراق باللعب في أرضه بعد نقل مباراةِ منتخبنا الوطني والإمارات الى السعودية ".وأضافَ: "أما بخصوص ما تم تداوله على لساني بعدم تقديم شكوى فهذا كلام عارٍ عن الصحة وان رئيس الوزراء لعب دوراً محورياً مع وزير الشباب والرياضة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشدداً على ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، ماضٍ قدماً نحو عودةِ المبارياتِ الدولية للعراق بعد قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا".