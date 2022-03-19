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روسيا تعلن تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكي للجيش الأوكراني في أدويسا

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بغداد - ياسين صفوان - عاجل | وزارة الدفاع الروسية: تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا

عاجل | وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودع صورايخ أوكراني بمنطقة إيفانو فرانكيفسك بصواريخ أسرع من الصوت

عاجل | وزارة الدفاع الروسية: تدمير ٦٩ منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية

عاجل | وزارة الدفاع الروسية: تدمير 3 منظومات للدفاع الجوي من طراز أس 300 تابعة للقوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية

عاجل | وزارة الدفاع الروسية: تدمير 196مسيرة أوكرانية و 1438دبابة ومدرعة منذ انطلاق العملية العسكرية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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