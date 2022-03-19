ضبط أسلحة وأعتدة متنوعة بعملية أمنية في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من ف4 لمش 23 ومفارز من مركز شرطة قضاء الكحلاء عملية دهم وتفتيش لمناطق المعيل ، البوخصاف ، النوافل ، الصليل".وأضاف البيان، أن "العملية الامنية أسفرت عن ضبط بندقية (m16 )مع مخازن عدد(8) و بندقية كلاشنكوف عدد(2) وبندقية سمنوف و درع + خوذة و مخازن كلاشنكوف عدد(4) و عتاد بندقية M16 عدد( 324) اطلاقة و عتاد كلاشنكوف (165) اطلاقة".

وأشار إلى، أن "المضبوطات تم تسليمهن وفق محضر استلام أصولي".

