انت الان تتابع خبر لهذه الأهداف.. وفد أمني رفيع يصل صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوصول وفد أمني رفيع إلى محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وقائد القوات البرية وصلوا الى محافظة صلاح الدين".
وأضاف، أن "الزيارة تهدف لتفقد القطعات والاطلاع على الوضع الامني ومتابعة الجهد الاستخباري وتصفية ما تبقى من اوكار داعش".
وأضاف، أن "الزيارة تهدف لتفقد القطعات والاطلاع على الوضع الامني ومتابعة الجهد الاستخباري وتصفية ما تبقى من اوكار داعش".