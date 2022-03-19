زجاجة في رأس الحكم تلغي مباراة في الدوري الألماني (فيديو)

وسقط الحكم المساعد على الأرض لفترة قصيرة من الوقت قبل أن ينهض، لكن المباراة توقفت على الفور وتم إلغاؤها بعدما طلب الحكم الرئيسي من مساعده الانضمام إليه لمغادرة أرض الملعب.

وكان مونشنغلادباخ، متقدما على مضيفه بهدفين نظيفين أحرزهما الفرنسي حسن بليا، والسويسري بريل إيمبولو، في الدقيقتين 55 و61 على الترتيب، حين حصلت الحادثة في الدقيقة 69.



وقال مونشنغلادباخ عبر حسابه على "تويتر": "قام أحد مشجعي بوخوم بإلقاء (زجاجة) جعة على رأس الحكم المساعد، وبالتالي تم إيقاف المباراة. هذه تصرفات غير مقبولة".

وأعلن مونشنغلادباخ لاحقا: "أن المباراة توقفت نهائيا"، فيما استنكر بوخوم ما حصل، قائلا على حسابه في "تويتر": "سلوك مثير للاشمئزاز، محرج بكل بساطة. نأمل أن يكون مساعد الحكم على ما يرام".

ويواجه بوخوم، الذي يحتل المركز الـ11 في الدوري الألماني لكرة القدم بـ32 نقطة، احتمال معاقبته بسبب هذه الحادثة، في انتظار معرفة ما إذا كانت المباراة ستستكمل في موعد لاحق أو سيتم اعتبار مونشنغلادباخ فائزا.

