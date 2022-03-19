الدفاع الأوكرانية: القوات المسلحة فقدت إمكانية الوصول إلى بحر آزوف

واعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية في ملخص عملياتي، أن الجيش الروسي "حقق نجاحا جزئيا" في منطقة عمليات دونيتسك، وأنه قطع الطريق أمام القوات الأوكرانية من الوصول إلى بحر آزوف.

وسبق للدفاع الروسية أن أعلنت الثلاثاء الماضي أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر آزوف بات مقطوعا بشكل كامل.



كما أعلنت الوزارة أمس الجمعة عن تحرير قوات لوغانسك لأكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وأكدت أن قواتها تواصل هجومها بنجاح في الاتجاه الشمالي من دونيتسك، حيث قامت بالسيطرة على قرى: "زولوتايا نيفا" و"نوفومايورسكويه" و"نوفودونيتسكويه" و"بريتشيستوفكا"، حيث تقدمت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مسافة 16 كيلومترا.

