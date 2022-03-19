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الصين تسجل اول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت الصين حالتي وفاة جديدتين بفيروس ، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، ليرتفع عدد وفيات البلاد من جراء الوباء إلى 4638.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البر الرئيسي سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقابل 2416 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2388 في اليوم السابق.


وسجلت الصين 1823 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1904 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 128462 إصابة مؤكدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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