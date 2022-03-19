الامم المتحدة ترحب بالمبادرة الخليجية بشأن اليمن

وقال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في المقر الدائم بالولاية الأمريكية نيويورك،: "ترحب الأمم المتحدة بالمبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، والتي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن، خلال الأسابيع المقبلة، دعمًا لجهود الأمم المتحدة".وفي سياق متصل، رحبت كذلك الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة، "بالدعوة التي أطلقتها دول الخليج"، مؤكدة "دعمها ومساندتها لجميع الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام في البلاد".

وقالت الرئاسة اليمنية، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ": "ترحب رئاسة الجمهورية بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات (يمنية – يمنية) بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 اذار إلى 7 نيسان 2022".



ودعت الرئاسة اليمنية عبر بيانها "المكونات اليمنية كافة للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات المقبلة، وتضافر جميع الجهود لإخراج اليمن من أزمته، وإنهاء معاناة أبنائه، والشروع في بناء مستقبل أجياله".

وثمَّن البيان "الجهود المخلصة لدول الخليج العربي، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".