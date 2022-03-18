انت الان تتابع خبر خلال ساعات ثاني حالة.. فتاة تنهي حياتها بالشنق شمال بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار فتاة بشنق نفسها داخل دارها شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " فتاة من مواليد ٢٠٠٩ اقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها داخل دارها ضمن منطقة الحميدية شمال العاصمة بغداد.
واضاف ان "الفتاة كانت لوحدها في المنزل وعند عودة اهلها الى الدار وجودها منتحرة وتم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات لاكمال الاجراءات الاصولية.
واضاف ان "الفتاة كانت لوحدها في المنزل وعند عودة اهلها الى الدار وجودها منتحرة وتم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات لاكمال الاجراءات الاصولية.