اخبار العالم / اخبار العراق

‏ خلال ساعات ثاني حالة.. فتاة تنهي حياتها بالشنق شمال بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ‏ خلال ساعات ثاني حالة.. فتاة تنهي حياتها بالشنق شمال بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار فتاة بشنق نفسها داخل دارها شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " فتاة من مواليد ٢٠٠٩ اقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها داخل دارها ضمن منطقة الحميدية شمال العاصمة بغداد.

واضاف ان "الفتاة كانت لوحدها في المنزل وعند عودة اهلها الى الدار وجودها منتحرة وتم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات لاكمال الاجراءات الاصولية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا