‏ خلال ساعات ثاني حالة.. فتاة تنهي حياتها بالشنق شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " فتاة من مواليد ٢٠٠٩ اقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها داخل دارها ضمن منطقة الحميدية شمال العاصمة بغداد.

واضاف ان "الفتاة كانت لوحدها في المنزل وعند عودة اهلها الى الدار وجودها منتحرة وتم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات لاكمال الاجراءات الاصولية.

