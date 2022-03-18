عمليات بغداد: القبض على عصابتين للتزوير والمخدرات شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابتين، احداهما لتزوير العملة الاجنبية واخرى تتاجر بالمواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق شرق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من(مديرية امن بغداد/مكتب الاعظمية) من القاء القبض على عصابة لتزوير العملة الاجنبية تتكون من ثلاثة اشخاص ،،بينهم اجنبي "كاميروني الجنسية".



واضافت انه "تم ضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور قدره ٢٠٠٠ ورقة فئة ١٠٠ دولار بالاضافة الى ورق اسود يستخدم للتزوير ، جاء ذلك خلال معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في منطقة بوب الشام ضمن قاطع المسؤولية، وفي سياق متصل تمكنت قوة من لواء المشاة (٤٢) الفرقة ذاتها وخلال نصب السيطرات المفاجئة واثناء التفتيش الدقيق للعجلات من اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة تتكون من شخصين اثنين حيث ضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة ضمن منطقة حي الامانة شرقي العاصمة بغداد".