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عليها اثار اطلاق نار.. العثور على جثة شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل مرمية بمكب للنفايات على طريق بعقوبة شارع السياحي شرق العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة تعود لرجل يتراوح عمره مابين ٣٠-٣٥ عاما ، مرمية بمكب للنفايات على طريق بعقوبة شارع السياحي شرق العاصمة بغداد ".

واضاف المصدر ان " الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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