عليها اثار اطلاق نار.. العثور على جثة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة تعود لرجل يتراوح عمره مابين ٣٠-٣٥ عاما ، مرمية بمكب للنفايات على طريق بعقوبة شارع السياحي شرق العاصمة بغداد ".

واضاف المصدر ان " الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".

