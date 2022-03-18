انت الان تتابع خبر عليها اثار اطلاق نار.. العثور على جثة شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل مرمية بمكب للنفايات على طريق بعقوبة شارع السياحي شرق العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة تعود لرجل يتراوح عمره مابين ٣٠-٣٥ عاما ، مرمية بمكب للنفايات على طريق بعقوبة شارع السياحي شرق العاصمة بغداد ".
واضاف المصدر ان " الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".
واضاف المصدر ان " الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".