انت الان تتابع خبر 'أبو مازن': التوافق خيار عادل.. تحذير من 'الخطوط الحمراء' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الامين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، اليوم الجمعة، أن التوافق خيار عادل يوازن بين حقوق المكونات ويجنب العملية السياسية المزيد من الأحتقان، فيما حذر من خيار "الخطوط الحمراء" سواء في البيت الشيعي أو السني و الكردي.
وحث أبو مازن في بيان ورد لـ الخليج 365، قادة الكتل السياسية الى "كلمة سواء تراعي حقوق الشركاء و تحترم الاستحقاقات الانتخابية ليتحمل كل فائز مسؤوليته في تقوية مشروع الدولة العراقية"، داعياً كافة القوى الى "استبدال خيار الأستقواء بالقدرة على تقديم تنازلات تراعي خصوصية الوضع الداخلي بعد الانتخابات و أيضاً مطالب المواطنين و مستوى التعقيد الاقليمي و الدولي و تأثيراته المباشرة على الوضع العراقي بمختلف الجوانب، خاصة أننا لم نصل مرحلة اكتمال بناء المنظومة السياسية الوطنية بسبب تنوع الخلافات الحزبية و نفوذ القوة خارج سيطرة الدولة".
وحذر، من "خيار الخطوط الحمراء سواء في البيت الشيعي أو السني و الكردي؛ لانها تفقد الجماهير المتبقي من الثقة مع الاحزاب المتنفذة ولنا في المظاهرات الشعبية أسوة حسنة".
وأكد الجبوري، أن "الشراكة المتوازنة هي أفضل مئات المرات من الأقصاء السياسي و الخصومات الحزبية و الشخصية ما يستدعي عقلانية تستوعب التحديات وتحترم حقوق جميع المكونات لان الاختلاف داخل البيت الواحد بسياسة الأضداد سيعمق اليأس في نفوس الملايين التي تنتظر حلولا لهموم اقتصادية و أمنية و اجتماعية ليس في المناطق المحررة فقط بل في جميع محافظات العراق ما يجعل من التوافق خيارا عادلا يوازن بين حقوق المكونات و يجنب العملية السياسية المزيد من الأحتقان بينما صبر المواطن طويلا من أجل مستقبل أمن، أحتواء جميع الفائزين في الحكومة المقبلة أقصر طرق الاستقرار الحقيقي".
وحذر، من "خيار الخطوط الحمراء سواء في البيت الشيعي أو السني و الكردي؛ لانها تفقد الجماهير المتبقي من الثقة مع الاحزاب المتنفذة ولنا في المظاهرات الشعبية أسوة حسنة".
وأكد الجبوري، أن "الشراكة المتوازنة هي أفضل مئات المرات من الأقصاء السياسي و الخصومات الحزبية و الشخصية ما يستدعي عقلانية تستوعب التحديات وتحترم حقوق جميع المكونات لان الاختلاف داخل البيت الواحد بسياسة الأضداد سيعمق اليأس في نفوس الملايين التي تنتظر حلولا لهموم اقتصادية و أمنية و اجتماعية ليس في المناطق المحررة فقط بل في جميع محافظات العراق ما يجعل من التوافق خيارا عادلا يوازن بين حقوق المكونات و يجنب العملية السياسية المزيد من الأحتقان بينما صبر المواطن طويلا من أجل مستقبل أمن، أحتواء جميع الفائزين في الحكومة المقبلة أقصر طرق الاستقرار الحقيقي".