شرطة كربلاء عبر السومرية: وضعنا خطة للزيارة الشعبانية وهذا ما يخص الطرق

وقال قائد شرطة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني في حديث لـ الخليج 365، إن "الطرق الخارجية والداخلية ما زالت مفتوحة، وحركة المركبات تسير بانسيابية عالية".

وأكد زويني قائلاً: "وضعنا خطة خاصة لوصول سيارات تنقل الزائرين إلى منطقة قريبة من المدينة القديمة، من أجل نقلهم إلى محافظاتهم".