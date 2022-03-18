تحذيرات من متحور جديد لكورونا

وقال الخبراء إنه في حين ليس من الواضح بعد ما إذا كان BA.2، وهو سلالة فرعية من متحور "أوميكرون"، سيتسبب في زيادة أخرى قريبا في أعقاب أول تفشي لهذا المتحور، فإنه يظهر علامات مقلقة على قدرته في إصابة أولئك الذين تعافوا سابقا من كوفيد-19.قال صمويل سكاربينو، عالم الأوبئة والمدير الإداري لمراقبة مسببات الأمراض في معهد الوقاية من الأوبئة التابع لمؤسسة "روكفلر":"من غير المعتاد أن نرى طفرة تعقبها طفرة أخرى في تتابع سريع. عندما يحدث ذلك، فإنه دائما ما يكون علامة على نوع من التهرب المناعي".

وأضاف: "الولايات المتحدة تتأخر في كثير من الأحيان بثلاثة إلى أربعة أسابيع عن الزيادات المفاجئة في الارتفاع في المملكة المتحدة. أعتقد أن جميع الإشارات تشير إلى وجود زيادة في متحور BA.2 في الولايات المتحدة، ولكن ما نراه في أوروبا بدأ للتو خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضي. لذلك لا تزال الأيام الأولى، مما يعني هناك الكثير من عدم اليقين".

