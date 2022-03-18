انت الان تتابع خبر شكران مرتجي تحقق حلمها وتصبح زوجة أيمن زيدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد غياب أكثر من 20 عاماً، حقق الممثل السوري أيمن زيدان حلمين للممثلة السورية شكران مرتجى، والتي كانت قد شاركته سابقاً في مسلسل "جميل وهناء"، وأخذت فيه دور السكريتيرة "أمل" التي تساعد "جميل"، وتتمنى ان يطلق زوجته "هناء" ويتزوجها.

