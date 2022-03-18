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شكران مرتجي تحقق حلمها وتصبح زوجة أيمن زيدان

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بغداد - ياسين صفوان - بعد غياب أكثر من 20 عاماً، حقق الممثل السوري أيمن زيدان حلمين للممثلة السورية شكران مرتجى، والتي كانت قد شاركته سابقاً في مسلسل "جميل وهناء"، وأخذت فيه دور السكريتيرة "أمل" التي تساعد "جميل"، وتتمنى ان يطلق زوجته "هناء" ويتزوجها.

ويعودان سوياً هذا العام في مسلسل يحمل عنوان "الفرسان الثلاثة"، ويقدمان شخصيتي "أم عماد" و"أبو عماد"، وهما زوجان تحكمهما علاقة من النكد والخلافات الدائمة.

 

ويعدّ هذا العمل الكوميدي الأول لـ شكران بعد فترة من القطيعة التامة للأعمال الكوميدية، وبهذا تكون حققت حلمها بالعودة لهذه المسلسلات.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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