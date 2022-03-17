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الريال وبرشلونة يغيران الوانهما في الكلاسيكو

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المصادر ان " الكلاسيكو المقبل بين وبرشلونة في الجولة التاسعة والعشرين من الليجا سيشهد ابتعاد كلا الناديين عن الألوان التقليدية التي تميز الفريقين".

واضافت ان "الريال لن يرتدي قميصه الأبيض حيث تم تصميم قميص أسود لارتدائه في تلك المباراة ، وذلك بسبب مرور 120 عامًا على نشأة النادي، بينما سيرتدي القميص البديل والذي يحمل اللونين الأصفر والأحمر ، بعيدًا عن قميص البلوجرانا الشهير ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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