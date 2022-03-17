انت الان تتابع خبر بالفيديو: كربلاء المقدسة تستعد لزيارة النصف من شعبان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تستعد محافظة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة النصف من شعبان، حيث شهدت دوائر المحافظة استنفارا خدميا وصحيا كبيرا يتناسب مع حجم الاعداد التي ستدخل الى المحافظة

مع اقتراب زيارة النصف من شعبان،، شهدت محافظة كربلاء المقدسة استنفارا خدميا وصحيا في الدوائر الحكومية والعتبات المقدسة استعدادا لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات الضرورية لهم.



الدوائر الخدمية وضعت خطة شاملة لتوفير جميع الخدمات الأساسية منها المستلزمات الصحية الأولية والمشتقات النفطية التي تحتاجها المواكب والهيئات الحسينية تتناسب مع حجم أعداد الزائرين الكبيرة التي ستدخل الى المحافظة.

وعلى الرغم من التراجع الملحوظ بأعداد المصابين بالجائحة، إلا إن الجهات الصحية في المحافظة وجهت دعوات للمختصين بضرورة حث الزائرين على الالتزام بالاجراءات الوقائية في الأماكن المزدحمة.