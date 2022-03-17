المنتخب العراقي بألعاب القوى يحصد المركز الثالث في بطولة دولية

حصل المنتخب العراقي بألعاب القوى، على المركز الثالث في ختام بطولة الشارقة الدولية التي اختتمت امس الأربعاء والمؤهلة إلى أسياد الصين، بحصيلة بلغت 23 وساما ملونا، وبمشاركة 22 دولة عربية واسيوية وافريقية واوربية.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية ورئيس اتحاد العاب القوى البارالمبي مهدي باقر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "منتخبنا الوطني لالعاب القوى البارالمبي على الترتيب الثالث في بطولة الشارقة المؤهلة لاسياد الصين بعد ان جمعنا 23 ملونا وساما 8 ذهبية و10 فضيات و5 برونزيات".



وأضاف باقر: "كان حصادنا في اليوم الثالث والاخير قد بلغ 7 أوسمة ملونة، و3 ذهبيات كانت من نصيب البطل جراح نصار في فعالية رمي الثقل، والبطل حسين فاضل في رمي الرمح، والبطل نادر ابراهيم في فعالية 400م، وفضيتين نالها كل من البطل ولدان نزار في فعالية رمي الثقل، والبطل عبد الستار جلوب في فعالية 400م، وبرونزيتين كان الوسام الاول من حصة بطلتنا زهراء نجاح في فعالية رمي الثقل والثاني من نصيب البطل عباس حاتم في فعالية 400م وبهذه الاوسمة التي نالها ابطالنا وبطلاتنا لتصبح حصيلتنا 23 وساما ملونا".

