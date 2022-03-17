انت الان تتابع خبر صورة مذهلة التقطها تليسكوب لنجم بعيد 20 ألف سنة ضوئية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصلت إلى "ناسا" صورة تجريبية مذهلة بكل المقاييس، التقطتها أمس الأربعاء المرايا السداسية، وعددها 18 مرآة بتليسكوب James Webb الذي أطلقته في 25 ديسمبر الماضي إلى مدار بعيد مليون و500 ألف كيلومتر عن الأرض، ليرصد أولى المجرات التي ظهرت بعد سنوات قليلة نسبيا من ظهور الكون بانفجار عظيم قبل 13 مليارا و700 مليون عام.

