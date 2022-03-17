بدء اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن أستهداف أربيل - عاجل

وأكد مراسلنا: "بدء اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية بحضور وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد داخل القاعة الدستورية في البرلمان".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل وزير داخلية اقليم كردستان ريبر أحمد إلى مجلس النواب بعد دعوته من قبل رئاسة المجلس لبحث تداعيات الهجوم الأخير الذي تعرضت له مدينة اربيل.