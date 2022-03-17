وزير داخلية إقليم كردستان يصل إلى مجلس النواب - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، إلى مجلس النواب.
وقال مراسلنا: إن "وزير داخلية الإقليم ريبر احمد وصل إلى مجلس النواب بعد دعوته من قبل رئاسة المجلس لبحث تداعيات القصف الأخير الذي تعرضت له مدينة اربيل".
وفي وقت سابق، كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، عن توجيه البرلمان دعوة إلى وزير داخلية اقليم كردستان لاستضافته داخل قبة البرلمان، للوقوف على ملابسات القصف الإيراني الأخير على أربيل.
وفي وقت سابق، كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، عن توجيه البرلمان دعوة إلى وزير داخلية اقليم كردستان لاستضافته داخل قبة البرلمان، للوقوف على ملابسات القصف الإيراني الأخير على أربيل.