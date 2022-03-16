الاستخبارات تضبط (٩) طن من الادوية المهربة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ضبط (٩) طن من الادوية المهربة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تضبط (٩) طن من الادوية المهربة والتي لاتحمل اوراق ثبوتية وغير الخاضعة للفحص في احد المذاخر بمنطقة السعدون بمحافظة بغداد، والقاء القبض على ثلاثة متهمين مالكي المذخر ، وقد تمت العملية بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات ونصب كمين محكم".



وبينت، أنه "تم ضبط الادوية المهربة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

