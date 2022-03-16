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تداعيات قصف أربيل وملف الرئاسات ومجزرة حلبجة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس.. اجتماع مرتقب في الحنانة لحسم الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة.
= غداً.. تقصي الحقائق تجتمع في البرلمان لمناقشة تداعيات قصف أربيل،، وقاآني يؤكد: استهداف الموساد كان حازما.

جوعام= الركابي يتهم جهات سياسية بسرقة اموال العراق بطرق ممنهجة،، ويكشف عن عروض مغرية للنواب المستقلين.


= في ذكرى جريمة حلبجة.. الدعوات تتجدد لتحويل القضاء الى محافظة،، والاهالي يطالبون بالتعويض.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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