انت الان تتابع خبر تداعيات قصف أربيل وملف الرئاسات ومجزرة حلبجة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس.. اجتماع مرتقب في الحنانة لحسم الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة.
= غداً.. تقصي الحقائق تجتمع في البرلمان لمناقشة تداعيات قصف أربيل،، وقاآني يؤكد: استهداف الموساد كان حازما.
جوعام= الركابي يتهم جهات سياسية بسرقة اموال العراق بطرق ممنهجة،، ويكشف عن عروض مغرية للنواب المستقلين.
= في ذكرى جريمة حلبجة.. الدعوات تتجدد لتحويل القضاء الى محافظة،، والاهالي يطالبون بالتعويض.
جوعام= الركابي يتهم جهات سياسية بسرقة اموال العراق بطرق ممنهجة،، ويكشف عن عروض مغرية للنواب المستقلين.
= في ذكرى جريمة حلبجة.. الدعوات تتجدد لتحويل القضاء الى محافظة،، والاهالي يطالبون بالتعويض.