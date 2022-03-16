طهران تكشف آخر تطورات 'الاتفاق النووي'

وقال في تصريح صحافي إنه "كانت لدينا 4 خطوط حمراء، تم حل 2 منها وبقيت اثنتان، إحداهما الضمانات الاقتصادية"، معلنا أنه "فور اقترابنا من نقطة الاتفاق على هاتين القضيتين، وإذا تمت تلبيتهما اليوم، سوف نذهب إلى فيينا غدا".وأضاف: "أننا سنواصل تبادل الرسائل غير الرسمية مع واشنطن عبر المنسق الأوروبي إنريكي مورا"، مشددا على "أننا مستعدون لحضور اجتماع على مستوى الوزراء في فيينا بأقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار النهائي والتوصل إلى الاتفاق".

وتابع: "الأمر يرجع للطرف الأمريكي ووجود حسن نية لدى الرئيس بايدن"، مشيرا إلى أن "هذا سيتوضح من خلال تبادل الرسائل والاجابات التي سنتلقاها خلال الأيام المقبلة".

وكشف عبد اللهيان أن "الجانب الروسي أكد أنه لا توجد علاقة بين قضية أوكرانيا ومحادثات فيينا".



وحول الجولة الخامسة من المفاوضات مع الرياض قال: "من المؤكد انعقادها لكن لم يتم تحديد موعد لهذه الجولة بعد".