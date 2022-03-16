انت الان تتابع خبر رغم الاحباط.. ميسي لايفكر في الرحيل عن باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت بعض التقارير الصحفية أن "ميسي يريد العودة إلى برشلونة ، وأن والده تواصل مع مسئولي البارسا لبحث إمكانية حسم الصفقة".

جاء ذلك بعد الخروج المبكر لباريس من دوري الأبطال، وتعرض ميسي لانتقادات وصافرات من جمهور فريقه في المباراة التالية.



وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إنه "رغم الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، فإن ميسي يرغب في البقاء مع باريس".

وأشارت مصادر مقربة من ميسي، إلى أن "اللاعب متفهم غضب الجمهور، عقب الخروج الأوروبي، وأن البرغوث أصيب أيضًا بخيبة أمل من الإقصاء".

وذكرت المصادر أن "ميسي يعتقد أن من يعرفه جيدًا، يدرك أنه أول من يريد تحقيق الانتصارات".

ولا يزال ميسي مقتنعًا بأن "باريس لديه ما يكفي للفوز بدوري الأبطال، وسيحاول مجددًا حصد اللقب مع الفريق في الموسم المقبل".



ونفت المصادر، "حدوث أي اتصال بين ممثلي ميسي ومسئولي برشلونة منذ رحيل البرغوث عن كامب نو".