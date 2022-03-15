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استعدادا لبطولة دبي.. المنتخب الاولمبي يجري اولى وحداته التدريبية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان المُنتخب الأولمبي باشر بأولى وحداته التدريبيّة، في ملعبِ الشعبِ الدولي استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ دبي الدوليّة التي ستقامُ في الإمارات في العشرين من الشهر الحالي".

واضاف ان "المدرب المُساعد للمنتخبِ الأولمبي، عباس عبيد أكد إن المنتخب بدأ بمعسكرٍ داخلي في بغداد، وبواقعِ وحدتين تدريبيتين، صباحيّة وأخرى مسائيّة، تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ دبي الوديّة التي تعتبر محطةَ إعدادٍ جيدة للتصفياتِ الآسيويّة التي ستقامُ في أوزبكستان".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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