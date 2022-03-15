حديث حكومي جديد عن ازمة ارتفاع الأسعار

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ومستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية".

وأضاف ناظم، أن "وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين".



وتابع، أن "الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية".