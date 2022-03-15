حزمة جديدة من العقوبات البريطانية ضد روسيا

وقالت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني ان "قائمة العقوبات الجديدة، شملت أكثر من 370 مسؤولا حكوميا وإقليميا ورجال أعمال وعائلاتهم وكذلك البرلمانيين".

واضافت، انه "يحظر على جميع هؤلاء الأفراد دخول أراضي المملكة، وسيتم تجميد أصولهم في بريطانيا، إذا تم العثور عليها".



واشارت الحكومة الى ان "القائمة الجديدة، ضمت رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، ونائب رئيس وزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ووزير الزراعة دميتري باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وزير النقل فيتالي سافيليف وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين ومحافظ بطرسبورغ الكسندر بيغلوف، وقائد البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف، وقائد القوات الجوية سيرغي سوروفيكين ونائبه سيرغي درونوف. وتم فرض العقوبات البريطانية كذلك على المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وابنته إليزافيتا وابنه نيكولاي وزوجته تاتيانا نافكا".من جانبها، قالت زاخاروفا معلقة على العقوبات: "مرافقة هذه المجموعة تناسبني".