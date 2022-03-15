انت الان تتابع خبر تقليص قائمة المنتخب الوطني والتحاق لاعبين جدد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم منحُ صلاحية عودةِ أربعة لاعبين للالتحاقِ بأنديتهم، وهم كلٌ من محمد مزهر وأمير صباح (الشرطة) ويوسف فوزي (الكرخ) وحسين عمار (نفط البصرة)".وتابع البيان، أنه "من المؤمل أن يلتحق كلٌ من اللاعبين أيمن حسين وبشار رسن للمشاركةِ في تدريبات اليوم التي ستقامُ على ملعب الزوراء (مغلقة)، بينما يلتحق مساءً مصطفى ناظم وغداً زميلهم أمجد عطوان للانضمامِ إلى قائمةِ المنتخب الوطني".

وخاضَ المنتخب الوطني وحدةً تدريبيةً صباحية في قاعةِ الجيم بإشراف مدربِ اللياقة البدنية سردار محمد، وتميزت تدريباتُ اليوم بتمارين القوة المميزة بالسرعة وتم تقسيمُ اللاعبين الى ثلاث مجموعاتٍ مع تكرارِ التدريب عبر تسع محطاتٍ ولثلاثِ جولات.

