لهذا السبب.. كييف تعلن حظر تجول لمدة 36 ساعة

بغداد - ياسين صفوان - تفرض العاصمة الأوكرانية حظر تجول لمدة 36 ساعة اعتبارا من مساء الثلاثاء وسط "لحظة صعبة وخطيرة" بعد عدة ضربات روسية، حسبما أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو.

وقال كيلتشكو في بيان "إنها لحظة صعبة وخطيرة"، مشيرا إلى أن حظر التجول سيبدأ عند الثامنة من مساء الثلاثاء (18.00 بتوقيت غرينتش) ويستمرّ حتى السابعة من مساء الخميس (17.00 بتوقيت غرينتش).

وتابع كليتشكو: "يُمنع التنقل في أنحاء المدينة دون إذن خاص، باستثناء الذهاب إلى الملاجئ، العاصمة هي قلب أوكرانيا، وسندافع عنها. لن نتنازل عن كييف، التي تعتبر حاليا رمزا وقاعدة عمليات لحرية أوروبا وأمنها".

وأسفرت ضربة صاروخية طالت مبنى سكنيا في كييف، الثلاثاء، عن مقتل شخصين على الأقل، وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني، في وقت تعرضت فيه عدة مناطق من العاصمة لهجمات.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني "عثر على جثتي شخصين، وتم إنقاذ 27 شخصا"، مضيفا أن المبنى يقع بمنطقة سفياتوشينسكي غربي كييف.

وتستمر القوات الروسية في محاولة عزل كييف، من عدة اتجاهات، في إطار حصارها للعاصمة، بحسب ما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.