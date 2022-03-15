انت الان تتابع خبر اجتماع هام في أربيل بشأن القصف الإيراني الأخير - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في استهداف أربيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بعد اطلاعها ميدانياً على الموقع الذي تعرض للقصف الصاروخي.