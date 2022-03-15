اخبار العالم / اخبار العراق

اجتماع هام في أربيل بشأن القصف الإيراني الأخير - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اجتماع هام في أربيل بشأن القصف الإيراني الأخير - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في استهداف أربيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بعد اطلاعها ميدانياً على الموقع الذي تعرض للقصف الصاروخي.
وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة تقصي الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق في حادثة استهداف اربيل عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي عقدت اجتماعاً مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبير احمد خالد والكادر المتقدم في الوزارة".

وأشار البيان إلى أن عقد الاجتماع جاء "لمناقشة حيثيات وطبيعة الاستهداف والاستماع لكل التفاصيل والحقائق المتعلقة فيه".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا