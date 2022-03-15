انت الان تتابع خبر اجتماع هام في أربيل بشأن القصف الإيراني الأخير - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في استهداف أربيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بعد اطلاعها ميدانياً على الموقع الذي تعرض للقصف الصاروخي.
وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة تقصي الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق في حادثة استهداف اربيل عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي عقدت اجتماعاً مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبير احمد خالد والكادر المتقدم في الوزارة".
وأشار البيان إلى أن عقد الاجتماع جاء "لمناقشة حيثيات وطبيعة الاستهداف والاستماع لكل التفاصيل والحقائق المتعلقة فيه".
وأشار البيان إلى أن عقد الاجتماع جاء "لمناقشة حيثيات وطبيعة الاستهداف والاستماع لكل التفاصيل والحقائق المتعلقة فيه".