انت الان تتابع خبر مراقبون: انعدام الثقة في حوارات تشكيل الحكومة يؤخر النتائج الايجابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دون حلول مطروحة تبقى الامور معلقة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة خاصة مع انعدام الثقة بين الفرقاء خلال الحوارات الجارية، وسط تأكيد على تقديم المصلحة الوطنية وايجاد نافذة حل للتعقيد الحاصل في المشهد.

تبقى الحلول بعيدة في ما يتعلق بمسألة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل غياب او انعدام الثقة بين الفرقاء في المفاوضات والحوارات الجارية لحسم الامر، حسم يرى مراقبون انه لن يتحقق دون توافق بين الاطراف كافة، وإلا ستكون العواقب وخيمة.



ويرى البعض ان مصلحة البلد ينبغي ان تكون المقدمة في كل الحوارات بين الاطراف، مؤكدين ان استمرار الصراعات قد يدفع المحكمة الاتحادية لحسم الجدل بقرار يجعل من القوى السياسية خاسرة خاصة في حال تجاوزها المدد الدستورية.

وتطالب الاوساط الشعبية بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم ان المواطن قد بلغ حد اليأس من العملية السياسية لكنه لا يزال يترقب ما اذا كانت الحكومة الجديدة ستلتفت الى مصالحه ام تجعله مجددا في طي النسيان.