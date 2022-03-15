ضبط ٢٤ شاحنة مخالفة في مديريتي كمرك المنطقة الوسطى والغربية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "استنادا الى توجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مديرعام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي، قام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بضبط ٢٣ شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤".وبينت الهيئة، تفاصيل المواد المحملة على الشاحنات وهي "اجهزة كهربائية، حديد ، مواد غذائية مختلفة، سيراميك و مواد منزلية ومواد متنوعة ومختلفة".

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محاضر اصولية بالمضبوطات برفقة واشراف مدير المنطقة الوسطى وبالتعاون وأسناد شرطة الكمارك".

من جانب اخر، أعلنت الهيئة "قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الغربية بضبط ارسالية محملة بمنظفات مختلفة قادمة من مركز كمرك طريبيل الحدودي لوجود فرق في الوزن" .



وتابعت، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".