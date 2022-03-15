صورة جديدة لتيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل قلوب محبيهم!

نشر تيم حسن على حسابه الخاصّ على تطبيق انستغرام صورة "سلفي" تجمعه بزوجته وفاء الكيلاني، مكتفيًا بالتعليق عليها برسم قلب في دلالة على حبّه الكبير لها.

وكانت واضحة بساطة وعفوية الصورة، إذ ظهر حسن بشعر وذقن غير مصففين فيما ظهرت زوجته من دون أيّ مساحيق تجميل، وهو الأمر الذي أثنى عليه المتابعون في تعليقاتهم.