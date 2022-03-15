انت الان تتابع خبر صورة جديدة لتيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل قلوب محبيهم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صورة جديدة تجمع الممثل السوري تيم حسن بزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني تشعل قلوب متابعيهم ومحبيهم.
نشر تيم حسن على حسابه الخاصّ على تطبيق انستغرام صورة "سلفي" تجمعه بزوجته وفاء الكيلاني، مكتفيًا بالتعليق عليها برسم قلب في دلالة على حبّه الكبير لها.
وكانت واضحة بساطة وعفوية الصورة، إذ ظهر حسن بشعر وذقن غير مصففين فيما ظهرت زوجته من دون أيّ مساحيق تجميل، وهو الأمر الذي أثنى عليه المتابعون في تعليقاتهم.
وتأتي هذه الصورة لتدحض كل الأخبار المتداولة عن انفصال الثنائي الشهير الذي يحرص على إبقاء حياته الخاصّة بعيدة من الأضواء.
وفي سياق متّصل، فاجأت الكيلاني متابعيها يوم عيد الحب بنشر مقطع فيديو طريف لمشهد من مسلسل "الكبير أوي"، ظهر فيه بطلا العمل الممثل المصري احمد مكي والممثلة المصرية دنيا سمير غانم وهما يتناقشان بطريقة طريفة حول عيد الحب. وعلّقت عليه بالقول: "كل عيد حب وانتو بخير استغفر الله العظيم".
وانهالت التعليقات الطريفة على هذا الفيديو، فكتب أحد المتابعين: تيم حسن يلطم ب الزاوية.
يذكر أن الثنائي تزوّج عام 2017. وكان اللقاء الأوّل لهم عام 2014 عندما استضافت الكيلاني حسن في برنامجها.
وهنا بدأت تلميحات الحب من خلال عرضها الزواج عليه. وهو الأمر الذي رحّب به حسن خلال الحلقة ممازحًا، لكنّ الغزل والمزاح تتكلّلا بزواجهما. وفاجَأَ خبر زواجهما رُوَّادَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيّ وأحدَثَ ضَجَّةً كبيرةً نظرًا إلى عدم وجود مُقدّمات ظاهرة عن قصة الحُبِّ بينَهما.
وهنا بدأت تلميحات الحب من خلال عرضها الزواج عليه. وهو الأمر الذي رحّب به حسن خلال الحلقة ممازحًا، لكنّ الغزل والمزاح تتكلّلا بزواجهما. وفاجَأَ خبر زواجهما رُوَّادَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيّ وأحدَثَ ضَجَّةً كبيرةً نظرًا إلى عدم وجود مُقدّمات ظاهرة عن قصة الحُبِّ بينَهما.