العبادي مهاتفاً بارزاني: سيادة العراق واحدة وما تعرضت له أربيل مرفوض بالمطلق

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا ببارزاني "حول الأوضاع الحالية والإنسداد السياسي، وجرى التأكيد على الرفض المطلق لما تعرضت أربيل من اعتداء".

وأضاف العبادي، وفق البيان، أن "سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، والعراقيين ملتزمون بحسن الجيرة وعدم السماح باستخدام أراضيهم للاعتداء على دول الجوار، حسب ما أقره الدستور العراقي".



وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي "استُذكر فيه صمود ومشاركة أربيل مع جميع العراقيين بالدم والتضحيات في مواجهة الهجمة الإرهابية الإجرامية لداعش".

ولفت البيان إلى أنه "تم التطرق إلى سبل التعاون وبذل الجهود من أجل معالجة الإنسداد السياسي الذي لا يخدم مصالح الناس ويضر بالتنمية الإقتصادية، والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة البلد وموارده لمصلحة جميع العراقيين من دون تمييز".