بعد وصوله الى اربيل.. الزاملي: أي عراقي لا يقبل استهداف أرضه وأبنائه

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيكون له موقف حول قصف اربيل.

وقال الزاملي لدى وصوله أربيل اليوم على رأس وفد برلماني، إن "العراق مستهدف بشكل عام ومن كثير من الدول، لأن بعض هذه الدول لا تريد الاستقرار للعراق"، مبيناً أن "هناك علاقات حسن جوار مع جميع دول الجوار".

وأضاف أن "على دول الجوار أن تفهم أن العراق لا يهددها بل هو مفتوح أمامهم من أجل الاستثمار والعمل "، لافتاً الى أن "جميع دول الجوار محترمة لدينا".

وأكد الزاملي أن "القرار عراقي وهذا توجه جميع العراقيين الذين يرفضون أن يكون قرارنا مرتبطاً بأي دولة"، مشيراً الى أن "أي عراقي لا يقبل استهداف أرضه وأبنائه".

وتابع الزاملي: "إننا نرفض استهداف أي عراقي داخل الأراضي العراقية، وسيكون للبرلمان موقف واضح"، موضحاً أن "الدورة الحالية للبرلمان تختلف عن الدورات السابقة ،وهناك اتفاق على أن العراق ذو استقلالية".

وبين أن "هناك لجان تنسيق بين مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان".

ووصل وفد نيابي، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي إلى أربيل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة أبرزها حادثة استهداف المحافظة.