الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة روسيا فوراً

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بغداد - ياسين صفوان - دعت الولايات المتحدة الامريكية، الاثنين، رعاياها الى مغادرة روسيا فوراً.
وقالت الخارجية الأميركية "ندعو رعايانا لمغادرة روسيا فورا"، مضيفة "على الرئيس الروسي اختيار الدبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا".
وأضافت أن "مستشار الأمن القومي أثار المخاوف الأميركية لبكين بشأن الدعم الصيني لروسيا".
وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.