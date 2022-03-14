رئاسة البرلمان تكشف عن تصاعد نسب الفقر وتعلن إطلاق رواتب هؤلاء

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "اجتماعاً موسعاً عقد اليوم بمبنى مجلس النواب، مع الكادر المتقدم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور نواب محافظة المثنى، ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة ، للتباحث حول المقطوعة رواتبهم ، وزيادة المشمولين، ووضع الحلول والآليات الفاعلة بصدد هذا الموضوع".وأشار الزاملي إلى "الاتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إعادة أطلاق رواتب قرابة الـ 2000 مستفيد ممن قامت الوزارة بإيقاف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، اعتبارًا من الشهر الحالي، وارسال فريق من الوزارة لإجراء عملية بحث ومسح ميداني عملي ودقيق لمحافظة المثنى بالتنسيق مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب، لزيادة اعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، لكون المثنى هي الاكثر فقرًا من بين المحافظات العراقية".ودعا النائب الأول لرئيس المجلس ، وزارة العمل الى "تقديم رؤية واضحة ومحددة تشمل احتياجات الوزارة لتغطية المبحوثين من قبل فريق الرعاية ومن سيتم بحثهم خلال الايام القادمة، مبينا ان مجلس النواب سُيلزم الحكومة بتوفير التخصيصات المالية الكافية لشمولهم، فيما نوه الى ان نسب الفقر تتصاعد والتخصيصات المالية لا تصل لكل مستحقيها ، واصفا ذلك بعملية فساد كبرى سيحقق المجلس فيها".

وطالب الزاملي، الوزارة "بلتعامل بشفافية في نشر اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات كخطوة اولى للقضاء على الفساد في هذا الملف، وابعاد القضايا الانسانية عن الصراعات والخلافات السياسية لوصول التخصيصات لمستحقيها ، مشيرًا الى ان المجلس عازم خلال المرحلة المقبلة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية، وتوفير التخصيصات المالية الكافية لزيادة المشمولين، مع ضمان وصولها للشرائح المستحقة".

