انت الان تتابع خبر الخزانة الأمريكية تكشف عن خيارات تخص العقوبات ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن خيارات جديدة تخص العقوبات ضد روسيا.