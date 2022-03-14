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طبيب المنتخب المصري يكشف عن مدى إصابة صلاح

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بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "المصري اليوم"، عن أبو العلا قوله: أن :طبيب أبلغه أن إصابة محمد صلاح عبارة عن كدمة في وجه القدم، وينتظر أن يحدد طبيب "الريدز" مدى مشاركته في مباراة الأرسنال المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الممتاز "البريمير ليغ".

وأضاف: "الكدمة لن تعوق صلاح عن الانضمام لمعسكر منتخب "الفراعنة" أو خوض مباراتي السنغال".

ويخوض منتخب مصر مباراتين هامتين أمام نظيره السنغالي يومي 25 و29 اذار الجاري، ضمن المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم، المقررة في فصل الشتاء للعام الجاري 2022.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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