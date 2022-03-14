التنسيقي والاتحاد الكردستاني يبحثان ملف تشكيل الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - بحث قادة الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، مع وفد من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، ملف تشكيل الحكومة العراقية.



وقال الإطار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قادة الاطار التنسيقي استقبلوا بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، اليوم وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤل طالباني، لبحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والتحديات التي تواجه البلاد ، كما تم استعراض اخر المستجدات بشأن الحوارات الدائرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة".



واكد المجتمعون، وفق البيان، "حرصهم على التعاون مع جميع الشركاء للوصول الى اتفاق ينهي الازمة الراهنة ويساهم في الاسراع بتشكيل حكومة خدمات قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي وحفظ الامن والاستقرار في البلاد".