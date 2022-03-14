الكاظمي يؤكد لبلينكن: ماضون بتقوية سيادة الدولة

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مضي الحكومة في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية، فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى تضامن بلاده مع العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث".

وأكد بلنكين "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته". وعبرّ الكاظمي بحسب البيان عن "شكره للمواقف الساندة للعراق"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه". وشدد رئيس مجلس الوزراء على "عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية"، مشيراً الى ان "العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً".

وتعرضت اربيل فجر أمس الاحد الى قصف صاروخي، وبعد ساعات تبنى الحرس الثوري في ايران القصف، عازياً ذلك الى استهدف "مركز اسرائيلي".