رغم العقوبات.. تشيلسي يحقق فوزه الخامس تواليا في 'البريميرليغ'

وشهد ملعب ستامفورد بريدج فوز البلوز بهدف وحيد من توقيع الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 89.

وحقق تشيلسي الفوز الـ17، في حين تعادل 8 مرات وخسر 3 مرات، ليرفع الفوز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.



ويحتل مانشستر سيتي مركز الصدارة ويملك 69 نقطة، مقابل 66 لليفربول في المركز الثاني.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع عشر، وقد خسر للمرة الـ11، في حين فاز 7 مرات، وتعادل في 10.

