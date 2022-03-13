اخبار العالم / اخبار العراق

رغم العقوبات.. تشيلسي يحقق فوزه الخامس تواليا في 'البريميرليغ'

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر رغم العقوبات.. يحقق فوزه الخامس تواليا في 'البريميرليغ' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-13 | 17:25

رغم العقوبات.. تشيلسي يحقق فوزه الخامس تواليا في

المصدر:

153 مشاهدة

تمكن نادي تشيلسي الانجليزي، اليوم الاحد، من تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الممتاز بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ29 من البريميرليغ.
وشهد ملعب ستامفورد بريدج فوز البلوز بهدف وحيد من توقيع الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 89.

وحقق تشيلسي الفوز الـ17، في حين تعادل 8 مرات وخسر 3 مرات، ليرفع الفوز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.


ويحتل مانشستر سيتي مركز الصدارة ويملك 69 نقطة، مقابل 66 لليفربول في المركز الثاني.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع عشر، وقد خسر للمرة الـ11، في حين فاز 7 مرات، وتعادل في 10.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا