- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر رغم العقوبات.. تشيلسي يحقق فوزه الخامس تواليا في 'البريميرليغ' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-13 | 17:25
المصدر:
153 مشاهدة
تمكن نادي تشيلسي الانجليزي، اليوم الاحد، من تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ29 من البريميرليغ.
وشهد ملعب ستامفورد بريدج فوز البلوز بهدف وحيد من توقيع الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 89.
وحقق تشيلسي الفوز الـ17، في حين تعادل 8 مرات وخسر 3 مرات، ليرفع الفوز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.
ويحتل مانشستر سيتي مركز الصدارة ويملك 69 نقطة، مقابل 66 لليفربول في المركز الثاني.
في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع عشر، وقد خسر للمرة الـ11، في حين فاز 7 مرات، وتعادل في 10.
وحقق تشيلسي الفوز الـ17، في حين تعادل 8 مرات وخسر 3 مرات، ليرفع الفوز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.
ويحتل مانشستر سيتي مركز الصدارة ويملك 69 نقطة، مقابل 66 لليفربول في المركز الثاني.
في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع عشر، وقد خسر للمرة الـ11، في حين فاز 7 مرات، وتعادل في 10.
المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا