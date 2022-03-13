الزاملي يدعو إلى تفعيل مخرجات مؤتمر اعمار العراق المنعقد بالكويت

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاحد، إلى ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر اعمار العراق المنعقد في الكويت، فيما شدد على أن تكون طي صفحة التعويضات منطلقاً لعلاقات متطورة بين بغداد والكويت.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، حيث أشار إلى أن الجميع متفائل ببدء علاقات رصينة وقوية بين العراق والكويت، خاصة بعد اغلاق ملف التعويضات المقيت الذي تسببت به سياسات النظام الدكتاتوري السابق، وتحملَ اعبائه الشعب العراقي، مؤكدًا ان بعد اغلاق هذا الملف يجب ان تبدأ حكومات البلدين بإلانطلاق نحو فتح صفحة جديدة والحرص على توطيد العلاقة الطيبة على اساس التعاون والاحترام المشترك خدمة للشعبين الشقيقين".



واشار الى ان "اساس العلاقة بين البلدين يجب ان تبنى وفق مبدأ حسن الجوار والنوايا السليمة، والسياسة المتوازنة بعيدا عن التصريحات المسيئة التي تحاول تعكير العلاقة بين الدولتين الجارتين ، داعيًا الى اهمية تفعيل مخرجات مؤتمر اعادة اعمار العراق الدولي المنعقد في الكويت عام 2018 وحث الدول للإيفاء بتعهداتها، وأيضًا تفعيل اطر الاستثمار، والاسراع بمشروع استحداث مناطق حرة صناعية وتجارية مشتركة بين الجانبين، والتنسيق اللازم بين الاجهزة الامنية لكلا البلدين فيما يخص عملية ضبط الحدود".



