إضافة حارس مرمى جديد إلى قائمة أسود الرافدين

وقال مدرب الحراس، أحمد جاسم، وفق بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، أنه "قد تمت إضافةُ الحارس محمد شاكر إلى قائمةِ حراس مرمى المنتخب الوطني، وشاركَ في التدريبات المسائيّة إلى جانبِ زملائه محمد حميد ودلوڤان مهدي ومحمد صالح".وبين، أن "سبب إضافة شاكر جاءَ بعد اعتذار الحارس علي ياسين من الالتحاقِ بسبب ارتباطه بظرفٍ عائلي يخصُ علاجَ والدته، وسيكون مرتبطاً به بعد عودته من استحقاقِ ناديه الزوراء الذي لديه مباراة ضد الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا".

يذكرُ أن الحارس جلال حسن سيلتحق هو الآخر مع وفدِ المُنتخب الوطني في السادس عشر من الشهرِ الحالي.

