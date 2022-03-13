انت الان تتابع خبر قصف أربيل وملف الرئاسات ومافيات الفساد في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الحرس الثوري يتبنى الهجوم الصاروخي على أربيل.. والعراق يعد الاستهداف انتهاكا صارخا للسيادة.
= الصدر يطالب برفع مذكرة احتجاج ضد ايران.. ويدعو للتحقيق بوجود مواقع اسرائيلية في الاقليم.
= الكشف عن مافيات فساد في نقابة المحامين.. ومطالبات للقضاء بالتدخل.
= التحالف الثلاثي يرفض الاندماج مع الإطار لتشكيل الكتلة الاكبر،، وتوقعات بحسم الرئاستين بجلسة واحدة.
= الكشف عن مافيات فساد في نقابة المحامين.. ومطالبات للقضاء بالتدخل.