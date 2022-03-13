انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يدعو لعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم على اربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، الى عقد جلسة طارئة بشأن الهجوم على محافظة اربيل.
وتابع البيان، "اننا اذ ندين بشدة هذا العمل الارهابي الغادر"، مؤكدا ان "هذه الضربات التي هي رسائل سياسية غير مقبولة، لن تحيد الكورد وحلفاؤهم عن المسار الوطني".
ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، البرلمان العراقي لـ"عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الاعتداء، وعلى الاحزاب والكتل الكردستانية والعراقية كافة ان يكون لها موقفا من هذا الاعتداء الغاشم، وبحث تداعياته على السيادة الوطنية وامن واستقرار الاقليم والعراق بشكل عام، مع اتخاذ الاجراءات والسبل المناسبة للرد على هذا الاعتداء، مع ضرورة ارسال رسالة واضحة بهذا الخصوص الى الجامعة العربية ومجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة للتنديد بهذا العمل الجبان".
وختم البيان بالقول، "ينبغي بالاطراف السياسية جميعا ان تسعى لتجنيب العراق او توريطه في اية صراعات اقليمية، لان ما يعنينا هو اعادة بناء العراق الذي بالكاد خرج من حرب ضروس تمثلت في منازلة تنظيم داعش الارهابي الذي تم سحقه بتعاون كافة الاجهزة الامنية العراقية ".