العبادي يعلق على استهداف أربيل: غير مبرر اطلاقاً - عاجل

وقال العبادي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365: إن "استهداف أربيل وارعاب مواطنيها غير مبرر اطلاقا، أيّاً كانت الجهة المستهدِفة".

وأضاف، "العراق واحد ومَنَعة وازدهار أربيل من مَنَعة وازدهار العراق"، مردفا، "المرحلة خطرة، والمسؤولية جسيمة، نحتاج التضامن الوطني والحُكم الفعّال للحفاظ على المكاسب وتجاوز التحديات، وهي مُهمة الجميع".

