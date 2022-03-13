الزاملي يشدد على ضرورة إقرار نظام بديل مُنصف للمراتب العسكرية

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير، "أجرى زيارة لمقر وزارة الدفاع، التقى خلالها وزير الدفاع جمعة عناد، و رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله"، مبيناً، انه "تمّ بحث المناصب المهمة في الوزارة وضرورة، أن تكون وفق معايير النزاهة والكفاءة المهنية، والابتعاد عن التأثيرات الحزبية والفئوية في هذا الموضوع".ودعا الزاملي، "المؤسسة الأمنية والعسكرية لحفظ أمن البلد ومنع اشكال التهديدات الداخلية والخارجية كافة، التي تستهدف ضرب سيادة العراق ومصالحه، وتهدد مستقبل العراقيين وحياتهم"، مؤكدًاً أنّ "مجلس النواب سيدعم تشريع قانون وزارة الدفاع الذي يحدد مهام وواجبات هذه الوزارة المهمة التي تعنى بحفظ الوطن، وابنائه، ومقدساته".

وأوضح، أن "النائب الأول لرئيس المجلس ناقش خلال اللقاءين المنفصلين، أهمية اقرار نظام البديل لإنصاف شريحة كبيرة من الضباط و المراتب العسكرية"، مبيناً، أن "مجلس النواب مساند وبقوة لعمل وزارة الدفاع وسيخصص في الموازنة المقبلة كل ما تحتاجه الوزارة من حيث التسليح والتجهيز والتدريب لتعزيز دورها في المرحلة المقبلة".

