بارزاني بعد استهداف أربيل: سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لأمن العراق - عاجل

وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية، وبأسلوب جبان ووحشي وبدون مبرر، أهالي وأمن واستقرار أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وتابع، أن "الهجوم لم يخلف أي أضرار بشرية"، مردفا "نعبر عن تعاطفنا مع مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في ظل القلق والترقب".



وبين، أن "مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار تستدعي من كل أطراف كوردستان ومكوناتها التلاحم ووحدة الصف ولم الشمل".

وأشار بارزاني إلى أن "استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".

وطالب، "الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بالوقوف بجد على هذه الاعتداءات وبذل كل الجهود لكي لا يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه وأمانهم".

